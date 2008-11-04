«Свобода» готуватиме референдум щодо зміни статусу Криму

Всеукраїнське об’єднання “Свобода” заявляє, що й надалі здійснюватиме усі необхідні заходи для організації референдуму щодо зміни статусу Автономної Республіки Крим та скасування спеціального статусу Севастополя, незважаючи на відмову Центральної виборчої комісії зареєструвати ініціативні групи.

Про це йдеться у переданій УНІАН заяві прес-служби ВО “Свобода”.

Об’єднання розцінює ухвалене 28 жовтня 2008 року Центральною виборчою комісією рішення про відмову в реєстрації трьом ініціативним групам з підготовки проведення всеукраїнського референдуму щодо зміни автономного статусу Криму на обласний та скасування спеціального статусу Севастополя як “потурання відцентровим сепаратистським настроям, що мають на меті послабити та зруйнувати Українську державу”.

На переконання членів ВО “Свобода”, останні події в Криму та на Закарпатті свідчать, що “Росія активно розігруватиме сепаратистську карту в Україні”. “Відтак, саботаж ініціативи ВО “Свобода” провести референдум щодо статусу Криму є відвертим потуранням імперським планам Росії, адже, зрозуміло, якщо статусу Криму не змінить український народ, його змінить Росія”, - зазначається у заяві.

Члени ВО “Свобода” вважають, що, судячи з повідомлення, яке оприлюднила ЦВК, відмова у реєстрації ініціативних груп з проведення референдуму має “формальний характер” і пов’язана з тим, що, наприклад, документи від ініціативної групи в Івано-Франківську подавав не міський голова, а керівник виконкому міської ради. Тобто через неналежність суб’єктові подання.

Як повідомляв УНІАН, ЦВК 28 жовтня відмовила в реєстрації трьом ініціативним групам всеукраїнського референдуму за народною ініціативою щодо зміни статусів Криму та Севастополя через недотримання вимог чинного законодавства.