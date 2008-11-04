Прес-конференція голови уряду Криму і в.о. голови АМКУ
10:04, 04 листопада 2008Крым
82
5 листопада - 14.30. Прес-конференція на тему: «Актуальні питання протидії монополізму в соціально значимих сферах життєдіяльності Автономної Республіки Крим» за участю голови Ради міністрів Криму Віктора Плакіди і в.о. голови Антимонопольного комітету України Олександра Мельніченка.
Сімферополь, Радмін, VІP-зала.
Акредитація (5 листопада, до 13.00): 274-215; 544-663.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter