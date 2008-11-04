Прес-конференція голови уряду Криму і в.о. голови АМКУ

5 листопада - 14.30. Прес-конференція на тему: «Актуальні питання протидії монополізму в соціально значимих сферах життєдіяльності Автономної Республіки Крим» за участю голови Ради міністрів Криму Віктора Плакіди і в.о. голови Антимонопольного комітету України Олександра Мельніченка. Сімферополь, Радмін, VІP-зала. Акредитація (5 листопада, до 13.00): 274-215; 544-663.

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