Конференція «Реформування органів внутрішніх справ...»

6 листопада - 10.00. Конференція «Реформування органів внутрішніх справ і інтеграційні вимоги багатонаціональних суспільств». Очікується участь Верховного комісара ОБСЄ у справах національних меншин Кнута ВОЛЛЄБЕКА. У конференції візьмуть участь представники керівництва МВС України і Головного управління МВС України в Криму, Верховної Ради Криму тощо. Акредитація - (80652) 296-285. Сімферополь, вул. Б.Хмельніцького, 4, актова зала міліції Криму.

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