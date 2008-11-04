У Криму спалили опудало в жовто-синіх штанях

250 чоловік сьогодні в Сімферополі взяли участь в «Російському марші» з нагоди російського свята - Дня народної єдності.

Як передає кореспондент УНІАН, активісти і прихильники Російської громади Криму і партії «Російський блок» вранці провели молебень в храмі Петра і Павла, після чого маршем під музику пройшли до заставного каменя майбутнього пам`ятника російській імператриці Катерині II.

Біля каменя було проведено мітинг, присвячений захисту прав російського населення Криму.

«Російський світ відродиться - від Бреста до Владивостока, від Севастополя до Землі Франца-Йосипа. Це наша земля, і ми маємо право її відстоювати», - заявив депутат парламенту Криму, голова виконкому Російської громади Криму Олег СЛЮСАРЕНКО.

«Було, є і буде російське плем`я, розвивалося воно і розвиватиметься», - заявив лідер партії «Російський блок», депутат кримського парламенту Олександр СВИСТУНОВ.

Учасники мітингу тримали в руках прапори і прапорці «Російського блоку», Російської громади Криму, а також прапори Російської Федерації. Мітингуючі виступали під транспарантами з написами: «Ми – кримчани, і ми пишаємося тим, що ми росіяни», «Чорноморський флот РФ – гарант миру і стабільності в Криму» тощо.

Після завершення акції її учасники облили бензином і спалили чучело із зображенням голови Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення Віталія ШЕВЧЕНКА. Опудало з табличкою «Чиновник-русофоб» було одягнено в жовто-синій одяг. Так мітингуючі висловили протест проти рішення Нацради, що набуло чинності 1 листопада, про вилучення з переліку програмних продуктів всіх провайдерів кабельного телебачення України неадаптованих до українського законодавства телеканалів, зокрема російських.

У Севастополі сьогодні до російського Дня народної єдності поклали вінки і квіти до Меморіалу героїчним захисникам міста в 1941-1942 рр. Як передає кореспондент УНІАН, в церемонії взяли участь члени Військової ради Чорноморського флоту РФ на чолі з начальником штабу ЧФ РФ віце-адміралом Олександром ТРОЯНОМ, а також голова Севастопольської міськради Валерій САРАТОВ, перший заступник голови міськдержадміністрації Владимир КАЗАРІН, тимчасово виконуючий обов`язки командуючого ВМС України віце-адмірал Віктор МАКСИМОВ. У заході також брали участь кілька представників «Російської громади Севастополя».

Як повідомляв УНІАН, у Росії сьогодні, 4 листопада, відзначають День народної єдності. Це свято пов`язане з подіями 1612 року, коли бійці народного ополчення на чолі з Мініним і Пожарським штурмом узяли Китай-місто, звільнивши Москву від поляків.