У Криму просять Ющенка відмінити заборону на російські телеканали

Президія Верховної Ради Криму закликає Президента України Віктора ЮЩЕНКА призупинити дію рішення Національної ради з телебачення і радіомовлення, яке зобов`язує провайдерів кабельного телебачення країни вилучити з переліку програмних продуктів неадаптовані до українського законодавства телепрограми, зокрема російські.

Як передає кореспондент УНІАН, звернення до глави держави було прийняте сьогодні на засіданні президії парламенту Криму.

Нагадаємо, провайдери кабельного телебачення Криму і ряду інших регіонів України не припинили ретрансляцію неадаптованих телепрограм.

Кримські парламентарії заявляють, що рішення Нацради ухвалене без урахування прав телеглядачів і викликало в Криму «негативну реакцію громадян, які вважають, що таким чином порушені їх конституційні права на вільне отримання інформації». У зв`язку з цим Президія ВР Криму просить В.ЮЩЕНКА призупинити дію цього і подібних до нього рішень Нацради та ініціювати розгляд даного питання на засіданні Ради національної безпеки і оборони України.

Крім того, члени президії кримського парламенту прийняли звернення до голови Верховної Ради України Арсенія ЯЦЕНЮКА.

У зверненні зазначається, що в деяких рішеннях Нацради міститься згадка Європейської конвенції з трансграничного телебачення, при цьому ця конвенція не є суб`єктом українського законодавства.

«Одним з найбільш показових прикладів ухвалення неправомірних рішень є затвердження Верховною Радою України 12 січня 2006 року нової редакції Закону України «Про телебачення і радіомовлення», в якій встановлюється вимога про відповідність ретрансльованих в Україні телепрограм Європейській конвенції з трансграничного телебачення. При цьому слід зазначити, що Верховна Рада України в установленому порядку не давала згоди на обов`язковість цієї конвенції, тому відповідно до частини першої статті 9 Конституції України вважати її частиною національного законодавства неправомірно», - говориться у зверненні до А.ЯЦЕНЮКА.

Кримські депутати вважають, що саме це спричинило ухвалення «ряду неправомірних рішень» Нацрадою. У зв`язку з цим Президія ВР АРК просить А.ЯЦЕНЮКА в установленому порядку забезпечити внесення змін до ряду частин статті 42 Закону «Про телебачення і радіомовлення» і дану статтю з метою усунення порушень, які, на думку депутатів, мають місце.