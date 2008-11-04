19 листопада - засідання ВР Криму

На пленарному тижні 19-21 листопада депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим планують розглянути 12 питань.

Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення було ухвалене сьогодні на засіданні президії кримського парламенту.

Зокрема, парламентарії розглянуть питання про конституційне подання про відповідність Конституції України частин першої і другої статті 42 Закони України від 21 грудня 1993 року «Про телебачення і радіомовлення».

Крім цього, депутати ВР Криму планують розглянути комплексний план підтримки і розвитку місцевого самоврядування в автономії на 2009 рік, узгодити клопотання про надання спецдозволу на користування надрами, розглянути питання про заходи, що приймаються з погашення заборгованості з виплати заробітної плати в Криму тощо.