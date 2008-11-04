Секретар Партенiтської сільради Криму опинився за ґратами

Затримано третього фігуранта кримінальної справи про найбільший в історії України хабар розміром понад 5 млн. дол. - секретаря Партенiтської селищної ради Криму.

Про це повідомили у прес-службі Головного управління боротьби з організованою злочинністю МВС України.

Печерський райсуд Києва обрав обрав мешканцю Алушти, 1964 року народження, міру запобіжного заходу – тримання під вартою.

Нагадаємо, 12 червня 2008 року за матеріалами УБОЗ Генпрокуратура порушила кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 (одержання хабара в особливо великому розмірі) Кримінального Кодексу України, відносно голови та депутата Партенітської селищної ради. Їх звинувачено в отриманні хабара на суму 5,2 мільйона доларів США за виділення в оренду двох земельних ділянок. Заарештовані посадовці перебувають у слідчому ізоляторі Сімферополя.

За словами начальника відділу з розслідування кримінальних справ про злочини в сфері службової та економічної діяльності ГПУ Володимира ЖЕРБИЦЬКОГО, голова, депутат та секретар Партенітської сільради створили низку фіктивних підприємств. На вказані фірми оформлялися документи про відведення земельних ділянок, які надалі, за хабарі, переоформлювалися на нових власників.

Під час обшуку у службовому кабінеті секретаря Партенітської сільради оперативники УБОЗ вилучили речові докази протиправної діяльності посадовців, а також понад 100 тис. грн. готівкою.