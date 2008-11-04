Коли чекати епідемії грипу в Україні

Епідемія грипу в Україні очікується на початку – в середині січня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні директор Центру грипу Міністерства охорони здоров`я України Аркадій ФРОЛОВ.

За його словами, спочатку прогнозувався епідеміологічний підйом в грудні цього року, але через те, що зараз в Україні зберігається тепла погода, терміни переносяться на більш пізній період.

«Цілком можемо чекати епідемію грипу в середині січня», - сказав А.ФРОЛОВ.

За його інформацією, захворювання на грип буде викликано цього року трьома вірусами: двома штамами вірусу Брісбен H1N1 і H1N2, а також вірусом Флорида. Перші два штами прийдуть до України з Австралії.

Як зазначив фахівець, грип – це хвороба ускладнень. І у зв`язку з цим важливою залишається профілактика захворювання, а також вакцинація. Він повідомив, що на сьогодні зареєстровані і використовуються 4 вакцини проти грипу і п`ята зараз проходить перереєстрацію. За словами А.ФРОЛОВА, всі ці вакцини містять три віруси грипу, які очікуються цього року, як збудника чергової епідемії грипу. «Всі вони (вакцини) забезпечать захист», - запевнив А.ФРОЛОВ, зазначивши, що вакцини мають приблизно однакову дію щодо захисту організму людини, а також за тривалістю імунозахисту. За його даними, вакцинація забезпечує захист 90-95% прищепленого населення.

Повертаючись до теми ускладнень після грипу, А.ФРОЛОВ повідомив, що з кількості невакцинованих, але хворих людей, у 20-27% розвиваються різного роду ускладнення. Зокрема, це ускладнення, які виражаються захворюваннями центральної нервової системи, наприклад, головні болі, мігрень, енцефаліт, який реєструється дуже рідко, але все ж таки присутній в статистиці. Також, за його словами, ускладнення можуть виражатися в захворюваннях серцево-судинної системи. За словами А.ФРОЛОВА, наступає загострення гіпертонічної хвороби. Також наслідком захворювання грипом є ураження нирок, болі в попереку.