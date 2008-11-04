Україна не хоче зустрічі щодо переміщення кораблів ЧФ Росії

Україна вважає неприйнятною пропозицію Росії обговорювати питання змін до українського законодавства щодо переміщення кораблів літальних апаратів, військової техніки та військовослужбовців Чорноморського флоту РФ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав сьогодні на брифінгу посол з особливих доручень МЗС України Віктор СЕМЕНОВ.

За його словами, російська сторона наголосила на неприйнятності односторонніх кроків України при ухваленні законодавчих актів щодо переміщення кораблів, літальних апаратів, військової техніки та військовослужбовців ЧФ РФ і запропонувала провести у Севастополі зустріч експертів на рівні командувача ЧФ РФ та представників Держприкордонслужби та Держмитслужби України.

«Українська сторона заявила про недоцільність такої зустрічі і неприйнятність обговорення чинного законодавства України та підкреслила необхідність його виконання в повному обсязі», - сказав В.СЕМЕНОВ.

За його словами, російській стороні було заявлено, що в подальшому при порушенні командуванням ЧФ РФ часових рамок надсилання повідомлень про перетин кордону Генштаб ЗСУ не буде надавати згоду на перетин державного кордону військовими кораблями цього флоту.

При цьому В.СЕМЕНОВ зауважив, що Держприкордонслужба та Державна митна служба у межах своєї компетенції не мають претензій стосовно виконання указу Президента України від 13 серпня, зокрема до оформлення відповідних довідок, передбачених постановою Кабінету міністрів.