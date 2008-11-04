Росія відмовляється проводити засідання підкомісії з питань ЧФ?

Міністерство закордонних справ України заявляє, що Росія відмовляється проводити засідання підкомісії з питань функціонування Чорноморського флоту РФ Українсько-Російської міждержавної комісії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав сьогодні на брифінгу Посол з особливих доручень МЗС України Віктор СЕМЕНОВ.

За його словами, українська сторона неодноразово пропонувала Росії провести засідання підкомісії з питань ЧФ РФ. «Україна запропонувала провести таке засідання в червні, потім в липні, зараз 31 жовтня. Ми отримуємо негативний результат, російська сторона відмовляється від проведення засідання у повному форматі», - сказав він.

За словами В.СЕМЕНОВА, українська сторона вважає, що останні засідання робочої групи підкомітету засвідчили, що засідання проходять в конструктивному дусі і мають позитивний результат.

«Українська сторона вважає, що непроведення засідання буде гальмуванням переговорного процесу, який на даний час має позитивну динаміку, а чергова, якщо вона відбудеться, офіційна відмова РФ від його проведення буде розглядатися нами як штучне політичне рішення», - сказав він.