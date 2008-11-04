Села і містечка Криму чекають на повернення своїх назв?

У Верховній Раді України зареєстрований проект закону «Про відновлення історичної топонімії Автономної Республіки Крим».

Його автор - народний депутат України, член депутатської групи «Народна самооборона» Олесь ДОНІЙ.

«В даному випадку мова йде про відновлення справедливості щодо антилюдського ставлення Радянського Союзу до багатьох народів, що виливалося в масовий терор, депортації і, зокрема, в спроби стерти історичну пам`ять про ці народи», - цитує слова депутата прес-служба «Народної самооборони».

О.ДОНІЙ заявив, що ще вкінці 1940-х років було перейменовано понад 1000 назв в Криму, які належали до стародавньої історії Криму. «Вони були і кримськотатарські, і німецькі, і єврейські, і грецькі. Тому тут уже йде мова про ліквідацію пам’яті багатонаціональної історії Криму», - додав депутат.

Також він зазначив, що свого часу Україна повернула історичні назви багатьом містам, «а от кримські села і містечка – тільки чекають на повернення цих назв».

Разом з тим депутат сподівається, що після «відновлення спільних дій» у ВР, найближчим часом парламент проголосує за «такі необхідні рішення».

О.ДОНІЙ також відзначив, що для вирішення цієї проблеми ним до Комітетів ВР було подано вже два законопроекти. Перший «про всеукраїнський референдум» був поданий кілька місяців тому, в ньому чітко закріплені правила перейменування населених пунктів. В наступному ж законопроекті, що поданий вчора, представлений основний перелік найменувань.