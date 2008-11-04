Молодіжка НСНУ вимагає припинити у Криму діяльність Російського блоку

Всеукраїнська молодіжна громадська організація "Молодіжний Союз "Наша Україна" вимагає припинити на Кримському півострові діяльність організацій Рух проти незаконної міграції та "Російський вибір", партії "Російський блок".

Про це заявив голова МСНУ Степан БАРНА.

"Всупереч рішенню суду, який заборонив проводити "Російський марш" в Севастополі, проросійські сили сьогодні все-таки вийшли на вулиці міста", - цитує слова С.БАРНИ прес-служба Блоку НУ-НС.

Як заявив лідер "молодіжки", сьогодні в Севастополі "пройшло вже три антидерджавні акції, організовані різними проросійськими силами". "Зокрема, це - Рух проти незаконної міграції, “Російський Блок” та “Російський вибір”, які були щедро "екіпіровані" прапорами РФ та імперської Росії", - каже він.

МСНУ вимагає від правоохоронних органів припинити на півострові діяльність перерахованих вище організацій і притягнути організаторів акцій до кримінальної відповідальності.

А народний депутат-"нашоукраїнець"Андрій ПАРУБІЙ заявив, що подав депутатський запит в СБУ з приводу проведення заходів в Севастополі. "Організатори таких "маршів" не приховують свого зневажливого ставлення до України, до її державних символів, суверенітету і територіальної цілісності", - зауважив він.

Як повідомляв УНІАН, у Севастополі кілька організацій, які раніше заявляли про свій намір влаштувати в місті "Російський марш" з нагоди державного свята, що відзначалося в Росії, - Дня національної єдності - сьогодні провели декілька акцій у пам`ятника Катерині ІІ й на площі Нахімова.

Напередодні Ленінський районний суд міста, розглянувши п`ять позовних заяв Ленінської районної в Севастополі державної адміністрації, ухвалив рішення про обмеження в проведенні акції місцевим організаціям партії "Російський блок", "Слов`янській партії", громадській організації "Російський вибір", а також двом ініціативним групам громадян. Обмеження розповсюджувалося на проходження вулицями міста.