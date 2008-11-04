У Севастополі п`яний біля бару відкрив стрілянину з пістолета

У Севастополі міліція затримала зловмисника, який біля бару відкрив стрілянину з пістолета гумовими кулями.

Одна гумова куля, випущена хуліганом, потрапила в обличчя водія таксі, що стояло неподалік. Чоловік госпіталізований.

Як повідомили у відділі зв`язків з громадськістю УМВС України в Севастополі, днями троє іногородніх відпочивали в барі, між ними виникла сварка, що переросла в бійку. Один з бешкетників, голосно лаючись, побіг до припаркованого біля закладу автомобіля, звідки дістав пістолет і почав стріляти в різні боки. Співробітники спецпідрозділу «Беркут», яки патрулювали вулицю, зробили два попереджувальні постріли вгору та наказали зловмиснику припинити стрілянину і покласти зброю на землю. Але хуліган направив ствол у бік міліціонерів і нажинав на спуск. Постріл не відбувся, в пістолеті закінчилися патрони. Прицільних пострілів по машині чоловіка співробітники «Беркута» вести не стали, щоб не постраждали сторонні.

Патрульні повідомили про подію в чергову частину УМВС. На пошуки зловмисників був зорієнтований особовий склад Відділу державної служби охорони, ДАІ, оперативні співробітники. Наряди ДАІ були розставлені на всіх виїздах із Севастополя.

Підозрювані були затримані наступного дня співробітниками ДАІ в районі 17-го кілометра Ялтинського шосе.

Стосовно затриманих порушено кримінальну справу за статтею 296 Кримінального кодексу України (хуліганство).