Севастополь не підтримав «Російський марш»

У міськдержадміністрації Севастополя заявляють, що жителі міста «абсолютною більшістю» не підтримали організаторів «Російського маршу».

Про це повідомили у відділі у справах преси та інформації міської державної адміністрації з посиланням на першого заступника голови Севастопольською МДА Володимира КАЗАРІНА.

«Ніяких заявок на проведення «Російського маршу» до міської адміністрації не надходило. Ті заявки, що подавалися, не могли бути узгоджені, оскільки порушували права інших громадських організацій. Зокрема, одна з таких заявок претендувала на проведення Дня Казанської Божої матері – такий захід слід було наперед узгодити з севастопольським благочинним», – сказав В.КАЗАРІН, коментуючи сьогоднішні акції проросійських організацій в Севастополі.

Крім того, за його словами, влада Севастополя з нагоди державного свята Росії – Дня народної єдності повинні були підготувати місто «для проведення моряками-чорноморцями їхнього державного свята, до якого були приурочені покладання квітів за участю особового складу, святковий концерт у Будинку офіцерів флоту, прийом у командувача тощо». «Тому ми звернулися до всіх громадських організацій з проханням утриматися від політичних виступів і не заважати чорноморцям відзначати своє державне свято», – сказав представник МДА.

«Кількість учасників так званого «Російського маршу» стрімко наближалася до нуля з кожним переміщенням керівників акції з місця на місце», – зазначив чиновник. На його думку, це свідчить про те, що «місто абсолютною більшістю з нами погодилося».

«Севастополь не підтримав заклики радикалів і не став брати участь в такого роду маніфестаціях. Я цьому дуже радий», – сказав В.КАЗАРІН, ще раз наголосивши, що проведена акція була «формально незаконною». «На проведення всіляких маршів, виступів треба одержувати дозвіл, а його одержано не було», – зазначив представник МДА. «Ми звернулися до суду, і суд підтвердив нашу незгоду з даними пропозиціями. Громадяни без узгодження з владою мають право на проведення пікетів і акцій протестів, коли ці акції не перекривають дороги, не заважають іншим громадянам. В даному випадку вони порушили закон. Але, з урахуванням того, що севастопольці підтримали позицію адміністрації, і ніякої активності у зв`язку із закликами цих керівників проявляти не стали, ми визнали за краще не звертати уваги на ті порушення, на які ці організатори пішли», – додав він.