У Криму чекають на Верховного комісара ОБСЄ у справах нацменшин
19:21, 04 листопада 2008Крым
41
Міліція проводить конференцію
6 листопада в Сімферополі (Крим) відбудеться конференція «Реформування органів внутрішніх справ і інтеграційні вимоги багатонаціональних суспільств».
Як повідомляє прес-служба міліції Криму, в заході очікується участь Верховного комісара ОБСЄ у справах національних меншин Кнута ВОЛЛЄБЕКА.
Також в конференції візьмуть участь представники керівництва МВС України і Головного управління МВС України в Криму, Верховної Ради Криму тощо.
Запрошуються журналісти. Акредитація - (80652) 296-285.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter