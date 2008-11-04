У Криму чекають на Верховного комісара ОБСЄ у справах нацменшин

19:21, 04 листопада 2008
Крым
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Міліція проводить конференцію 

6 листопада в Сімферополі (Крим) відбудеться конференція «Реформування органів внутрішніх справ і інтеграційні вимоги багатонаціональних суспільств». 

Як повідомляє прес-служба міліції Криму, в заході очікується участь Верховного комісара ОБСЄ у справах національних меншин Кнута ВОЛЛЄБЕКА.

Також в конференції візьмуть участь представники керівництва МВС України і Головного управління МВС України в Криму, Верховної Ради Криму тощо.

Запрошуються журналісти. Акредитація - (80652) 296-285.

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