Погода в Криму на 5-7 листопада
20:00, 04 листопада 2008Крым
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Місцями пориви вітру 15-20 м/с
За прогнозами Українського гідрометцентру, 5-6 листопада в Криму без опадів, вночі 7 листопада - можливий дощ.
5 листопада (середа) на Кримському півострові вночі та вранці місцями туман. Вдень 14-19° тепла, вночі 8-13° тепла. Вітер північно-східний 5-10 м/с.
6 листопада в Криму вдень 12-17° тепла, вночі 8-13° тепла. Вітер північно-східний 7-12 м/с. Місцями пориви вітру 15-20 м/с.
7 листопада вдень 8-13° тепла, вночі 5-10°. Вітер східний 7-12 м/с. Місцями пориви 15-20 м/с.
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