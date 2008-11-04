Погода в Криму на 5-7 листопада

Місцями пориви вітру 15-20 м/с

За прогнозами Українського гідрометцентру, 5-6 листопада в Криму без опадів, вночі 7 листопада - можливий дощ. 5 листопада (середа) на Кримському півострові вночі та вранці місцями туман. Вдень 14-19° тепла, вночі 8-13° тепла. Вітер північно-східний 5-10 м/с. 6 листопада в Криму вдень 12-17° тепла, вночі 8-13° тепла. Вітер північно-східний 7-12 м/с. Місцями пориви вітру 15-20 м/с. 7 листопада вдень 8-13° тепла, вночі 5-10°. Вітер східний 7-12 м/с. Місцями пориви 15-20 м/с.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter