5-6 листопада віруючі вшанують ікону Богоматері «Скорботна»

5-6 листопада в Сімферополі з благословення митрополита Сімферопольського і Кримського Лазаря пройдуть торжества, присвячені загальнокримській святині - іконі Божої Матері «Скорботна» (Кримська).

Про це повідомили в прес-службі Сімферопольської і Кримської єпархії Української православної церкви Московського патріархату.

5 листопада в Сімферопольському Свято-Троїцькому монастирі, де в даний час знаходиться ця ікона, відбудеться святкове цілонічне пильнування, а 6 листопада — архієрейська божественна літургія. Після літургії пройде хресний хід з чудотворним образом Божої Матері.

На іконі – одна Богоматір, без Богонемовляти. Вона молитовно склала руки, очі її сумні, на обличчі - рум`янець. Ікона невелика — 20 на 16 см, на дереві, провінційного живопису (ймовірно, київської школи) початку ХХ століття. Аналоги цієї ікони невідомі, напис, що чітко проступив, свідчить: «Образ Пресвятої Богородиці Скорботна».

«Історія явлення цього чудотворного образу почалася в 1998 році, коли прихожанка Іоанно-Предтеченської церкви села Першотравневе Кіровського району Феодосія Денисенко пожертвувала в храм ікону Божої Матері — тьмяне, темне, ледь помітне зображення на невеликій дошці без окладу. Настоятель храму поставив даровану ікону у вівтар. Пройшло два тижні, наступило свято першого Успіння Богородиці. Під час божественної літургії колишня господиня ікони побачила її і не впізнала — таким яскравим було зображення. Дочекавшись кінця служби, вона поспішила до священика з питаннями — де і коли так добре відреставрували темну ікону. Священик був здивований не менше прихожанки, оскільки він і не торкався образу», - повідомляє єпархія.

Спеціальна комісія, куди увійшли священнослужителі, художники, учені, краєзнавці, встановила, що ікона не реставрувалася. У деяких місцях барвистий шар стертий вщент, подекуди дошка поточена шашелем, але фарби сяють, вони соковиті і яскраві. Комісія одностайно прийшла до висновку: ікона оновилася.

У Свято-Троїцькому кафедральному соборі (нині - Свято-Троїцький жіночий монастир) був відслужений подячний молебень з акафістом, а незабаром Священний Синод Української православної церкви благословив церковне шанування цієї ікони, святкування їй встановлене 6 листопада, в день шанування ікони «Всіх скорботних Радосте». У 1999 році ікона, що чудесно оновилася, хресним ходом обійшла весь Кримський півострів, ставши загальнокримською святинею. Під час хресного ходу були випадки, коли ікона мироточила, стверджують в єпархії.