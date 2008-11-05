Москві запропонують незалежно транслювати радіопрограми для АРК

Російська громада Криму хоче звернутися до керівництва Російської Федерації з пропозицією встановити на території Краснодарського краю РФ радіоретрансляційну станцію, яка дозволила б жителям Автономної Республіки Крим безперешкодно приймати в ефірі російські радіопрограми.

Про це говориться в заяві президії думи Російської громади Криму, текст якої має в своєму розпорядженні УНІАН.

«Російська община Криму заявляє про готовність виступити з пропозиціями на сесії Верховної Ради Криму, які визначать можливість для масового розвитку в Криму мереж колективного прийому супутникового телебачення (УНІАН: Національна рада з телебачення і радіомовлення зобов`язала кабельних операторів припинити ретрансляцію неадаптованих до вітчизняного законодавства телеканалів. Зокрема, з вітчизняного ефіру підуть телеканали ОРТ, РТР, Ren TV та ін.), а також звертатиметься до керівництва Російської Федерації з пропозицією встановити на території Краснодарського краю радіоретрансляційну станцію, робота якої дозволить жителям АРК вільно приймати в ефірі російські радіопрограми», - йдеться в документі.

* * * Російську громаду Криму очолює перший віце-спікер парламенту автономії Сергій ЦЕКОВ.