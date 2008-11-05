Телефонна нумерація в Україні перейде на європейський стандарт

Впродовж чотирьох років українська система телефонної нумерації перейде на європейські стандарти.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Держзв’язку з посиланням на заступника міністра транспорту і зв`язку – директора Держзв’язку Олега ПРОЖИВАЛЬСЬКОГО.

Він нагадав, що вже набув чинності План переходу на перспективну систему нумерації телефонної мережі загального користування України, затверджений наказом Міністерства транспорту і зв`язку №1200 від 29 вересня 2008 р. (зареєстрований у Мінюсті 22 жовтня 2008 р. за № 1014/15705), згідно з яким «впродовж чотирьох років українська система телефонної нумерації перейде на європейські стандарти».

Процес переходу на нову систему телефонної нумерації почнеться в Україні з 15 листопада 2008 року, він триватиме до 2012 року.

Як зазначив О.ПРОЖИВАЛЬСЬКИЙ, реалізація заходів, передбачених Планом переходу до перспективної системи нумерації, дозволить гармонізувати телефонну мережу загального користування України з європейським і світовим номерним простором. Упровадження Плану сприятиме сталому розвитку мереж усіх операторів телекомунікацій, забезпеченню номерним ресурсом на недискримінаційних засадах і без взаємних перешкод, а також отриманню споживачами всіх основних і додаткових телекомунікаційних послуг з використанням номерних ресурсів.

За його словами, завдяки телефонним нововведенням будуть повністю забезпечені потреби відомств, підприємств, незалежно від форми власності, у скорочених номерах. Також єдині скорочені номери діятимуть на всій території країни для служб із найбільшим попитом. Крім того, це забезпечить достатній резерв номерів для подальшого розвитку інформаційних і замовних служб в Україні.

Вже у першому кварталі 2009 року служби екстреного виклику матимуть тризначні номери: пожежна допомога – 101, міліція – 102, державна швидка медична допомога – 103, аварійна служба газової мережі – 104. Поетапно, з наступного року, вводитиметься номер 112, який стане єдиним для виклику всіх служб екстреної допомоги. Номери служб екстреного виклику 101, 102, 103, 104, 112 закріплені за міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, підприємствами, організаціями, уповноваженими забезпечувати функціонування служб екстреного виклику, і не присвоюються операторам телекомунікацій.

Відбудуться зміни і при виході на міжміську і міжнародну телефонні мережі, мережі операторів рухомого (мобільного) зв`язку. Наприклад, спроститься набір номерів для міжміського зв`язку: щоб зателефонувати в Одесу сьогодні набираємо 8-048, а з жовтня 2009-го – тільки 0-48.

На зміну звичній для країни „вісімки”, яка використовується при наборі міжміського номера, з жовтня 2009 року прийде „0”. „Десятка” з міжнародного коду буде замінена на «00».

Зникне „вісімка” і для виходу на мережі операторів мобільного зв`язку (наприклад, абоненти набиратимуть номер 0-50 замість нинішнього 8-050).

Також у жовтні-листопаді 2009 р. персональний код у національній телефонній мережі – „45” – одержить Київська область.

З 2010 року діятиме альтернатива вибору мереж і операторів телекомунікацій. Тобто, зателефонувати в інше місто або країну можна буде не тільки через мережу ВАТ „Укртелеком”, але й через мережі інших операторів телекомунікацій.