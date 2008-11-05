Регіонали починають війну з Тимошенко по всій Україні
09:18, 05 листопада 2008Крым
98
ПР ініціює проведення надзвичайних сесій
Рішення ініціювати проведення надзвичайних сесій усіх рад місцевого рівня для розгляду регіональних антикризових програм і створення робочих груп для контролю за забезпеченням виконання цих програм було прийнято на засіданні президії політради Партії регіонів.
Як повідомили у прес-службі Партії регіонів, "на цих сесіях пропонується розглянути питання про зрив урядом Юлії ТИМОШЕНКО опалювального сезону, в результаті якого 5 мільйонів громадян України опинилися без тепла, а в багатьох школах зірвано навчальний процес".
Будуть обговорюватися проблеми зростаючого безробіття, росту цін та різкого зниження рівня життя людей, йдеться у повідмленні.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter