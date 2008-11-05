До Звідного бюджету в Криму зібрано 3,4 млрд. грн.

За оперативними даними за січень-жовтень цього року, Державною податковою адміністрацією в Автономній Республіці Крим зібрано до Звідного бюджету 3 млрд. 450,8 млн. грн. - це на 33% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Як повідомили сьогодні в прес-службі кримської податкової, до Державного бюджету України за 10 місяців цього року поступило 1 млрд. 586,9 млн. грн. Додатково зібрано 402,7 млн. грн., темп зростання до відповідного періоду 2007 років склав 134%.

До місцевих бюджетів міст і районів Кримської автономії за січень-жовтень зібрано 1 млрд. 863,9 млн. грн., що на 459 млн. грн. (або на 32,7%) перевищує показник минулого року.

У жовтні поточного року Звідний бюджет поповнився на 365 млн. грн., у тому числі Держбюджет - на 170 млн. грн., місцеві бюджети - на 195 млн. грн.