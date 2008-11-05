П`яний водій збив даішника в Криму

У Криму автомобіль Daewoo, яким керував 22-річний п`яний водій, збив співробітника Державтоінспекції. «Даішник» отримав струс головного мозку й різні численні травми.

Як сьогодні повідомили УНІАН у прес-службі кримського управління ДАІ, інцидент стався 4 листопада о 2 годині ночі в місті Бахчисарай.

«Автомобіль Daewoo, яким керував житель Бахчисараю, який перебував у стані алкогольного сп`яніння, виїхав за межі проїжджої частини, врізався в бордюрний камінь і автомобіль «ВАЗ», який стояв біля краю проїжджої частини, внаслідок чого виїхав на тротуар, де здійснив наїзд на співробітника ДАІ, який ніс службу з нагляду за дорожнім рухом», - йдеться в повідомленні прес-служби.

Внаслідок дорожньої пригоди постраждав співробітник Державтоінспекції – 26-річний житель Сімферополя, крім цього, незначні травми одержав п`яний водій Daewoo.