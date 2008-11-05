Три чоловіки 4 дні сексуально експлуатували в Криму харків`янку

У Феодосії (Крим) три чоловіки в період з 1 по 4 листопада утримували в квартирі 26-річну харків`янку та використовували її для сексуальної експлуатації.

Як повідомляє прес-служба МВС України, в результаті проведення спеціальної операції міліцією затримано двох жителів Феодосії та жителя міста Старий Крим, віком від 23 до 32 років, усі без постійного місця роботи.

"Попередньо встановлено, що вони в період з 1 по 4 листопада утримували в квартирі, яку наймали, 26-річну безробітну жительку міста Харків, де використовували її для сексуальної експлуатації", - йдеться у повідомленні. Потерпілу жінку звільнено.