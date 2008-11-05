Три чоловіки 4 дні сексуально експлуатували в Криму харків`янку
12:35, 05 листопада 2008Крым
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Потерпілу звільнено
У Феодосії (Крим) три чоловіки в період з 1 по 4 листопада утримували в квартирі 26-річну харків`янку та використовували її для сексуальної експлуатації.
Як повідомляє прес-служба МВС України, в результаті проведення спеціальної операції міліцією затримано двох жителів Феодосії та жителя міста Старий Крим, віком від 23 до 32 років, усі без постійного місця роботи.
"Попередньо встановлено, що вони в період з 1 по 4 листопада утримували в квартирі, яку наймали, 26-річну безробітну жительку міста Харків, де використовували її для сексуальної експлуатації", - йдеться у повідомленні. Потерпілу жінку звільнено.
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