Один із кабельних операторів відключив у Сімферополі російські телеканали

У Сімферополі (Крим) кабельна телерадіокомпанія «Девком» відключила російські телеканали Ren TV, РТР, ТВЦ і ТНТ.

Таким чином, кабельний оператор виконав рішення Національної ради України з телебачення і радіомовлення, яке зобов`язує провайдерів кабельного телебачення країни вилучити з переліку програмних продуктів неадаптовані до українського законодавства телепрограми, зокрема російські.

Як повідомив у телефонній розмові кореспонденту УНІАН представник компанії «Девком», Ren TV замінено на канал «Зоопарк», РТР – на «Перший автомобільний», ТВЦ – на UBS, а ТНТ – на К2.

При цьому представник компанії відмовився відповісти на запитання, чи скаржаться телеглядачі на нововведення.

Разом із тим, у Севастополі «Девком» російські канали не відключав. «У Севастополі нас відстояли», - зазначив співрозмовник агентства.

Як повідомляв УНІАН, 1 листопада вступило в силу рішення Нацради з ТБ, яке зобов`язує «кабельників» вилучити з переліку програмних продуктів неадаптовані до українського законодавства телепрограми, зокрема російські.

31 жовтня міська рада Севастополя закликала кабельних операторів міста не виконувати розпорядження Нацради з телерадіомовлення і просила не відключати канали.