Духовну культуру в школах Криму викладають чортзна-як

Прокуратура вимагає від влади Криму розробити єдині правила викладання у школах автономії основ православної та ісламської культури.

Як повідомили УНІАН у прес-службі кримської прокуратури, під час проведеної відомством перевірки було встановлено, що в низці шкіл Криму курси етики віри та релігієзнавства читають по підручниках і книгах, які не пройшли науково-методичної експертизи. Крім того, перевірка показала: у окремих установах ці предмети зробили обов’язковими. «Батьки не давали згоди на читання дітям лекцій з ісламської та православної культури, та ще й навчають основам духовної культури вчителі, які не пройшли підготовку», - сказано в повідомленні.

На ці порушення вказано в інформації прокурора Криму Володимира БОЙКА на адресу Ради міністрів і Верховної Ради автономії. «Прокуратура пропонує владі розробити єдині правила викладання курсів матеріально-духовної спрямованості», - зазначає прес-служба кримської прокуратури.

Крім цього прокуратура висловлює стурбованість тим, що Міністерство освіти Криму не контролює загальноосвітній процес у духовних початкових закладах автономії (у Криму дев`ять таких закладів). Прокуратура вимагає вжити заходи для того, щоб вихованці духовних закладів отримували повноцінну загальну освіту.