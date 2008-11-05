Кабмін рекомендує припинити кроси на уроках фізкультури

Прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО вважає, що до з’ясування ситуації з системою спеціального медичного обстеження дітей, їх здібностей і рівня фізичної підготовки, кроси на уроках фізичної культури необхідно терміново заборонити, замість них діти мають займатися ігровими видами спорту.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Кабінету міністрів України, про це прем’єр заявила на засіданні уряду.

Кабінет міністрів також рекомендує переглянути порядок фізичної підготовки школярів. Зокрема, рекомендується припинити проведення кросів для школярів на уроках фізичної культури без спеціального медичного обстеження.

Також прес-служба Кабміну повідомляє, що уряд скасував постанову Кабінету Міністрів від 15 січня 1996 р. №80 “Про державні тести і нормативи оцінки фізичної підготовленості населення України”.

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4 листопада у загальноосвітній школі №1 міста Кам’янка-Бузька Львівської області на уроці фізичної культури раптово помер 11-річний учень 5-го класу. Хлопчик, пробігши одне коло у спортзалі, мертвим упав на підлогу. До нього підбіг учитель, який почав виконувати штучне дихання і попросив дітей покликати медсестру і директора школи. Медики, які прибули на місце події, констатували смерть підлітка. За попередніми висновками фахівців, причиною смерті школяра стала раптова зупинка серця.

Це не перший випадок смерті дітей на уроках фізкультури цього року – кілька подібних сталося минулого місця. Зокрема, як повідомлялося, 2 жовтня у середній школі міста Новоселиця Чернівецької області на уроці фізкультури померла 12-річна школярка. А 13 жовтня на Волині п’ятнадцятирічний учень Луцького технічного коледжу помер на уроці фізичної культури під час розминки.