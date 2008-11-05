Україні потрібний закон про внутрішню торгівлю

В Україні слід розробити закон про внутрішню торгівлю.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції в Сімферополі заявив виконуючий обов`язки голови Антимонопольного комітету України Олександр МЕЛЬНИЧЕНКО.

«Що стосується діяльності посередників – це може бути вирішено лише одним способом, і про це ми вже не раз сигналізували Міністерству економіки України: необхідно розробити закон про внутрішню торгівлю. Здається, це вже усвідомили і бізнесмени, і керівники, і менеджери, і представники влади. Закон, який чітко обмежує повноваження посередників відносно встановлення ціни», - відзначив в.о. керівника Антимонопольного комітету України.

За його словами, свого часу Німеччина ухвалила спеціальний закон, який регулює ціни перепродажу товарів і чітко встановлює, «де є місце посередникам, а де – ні». «Цей закон зіграв позитивну роль для того, щоб ми дізналися про німецьке економічне диво», - відзначив О.МЕЛЬНИЧЕНКО.