За «ліквідацію» розливу нафти в Криму махінатори отримали 10 млн.

У Криму співробітники податкової міліції викрили посадовців дочірнього підприємства однієї з національних акціонерних компаній, які хотіли привласнити близько 10 млн. грн.

Як повідомили УНІАН у прес-групі Управління податкової міліції Державної податкової адміністрації в Криму, посадовці підприємства незаконно підписали акт прийому-передачі цінних паперів (векселів) на суму близько 10 млн. грн. за нібито виконані роботи з ліквідації розливу нафти і нафтопродуктів. «У ході проведених заходів встановлено, що дані роботи не проводилися, а векселі передані якомусь товариству з обмеженою відповідальністю Харківської області. Надалі ці векселі пред`явила до оплати одна з букмекерських компаній Києва», - повідомили у прес-групі.

Керченською міжрайонною природоохоронною прокуратурою порушено кримінальну справу за ознаками складу злочину, передбаченого ч.3 ст.209 Кримінального Кодексу України (легалізація доходів, одержаних злочинним шляхом).

На даний час проводяться заходи, направлені на погашення заподіяного державі збитку.