Ющенко оголосив призови в армію

Президент України Віктор ЮЩЕНКО підписав указ про призов на строкову військову службу у 2009 році.

Відповідний указ розміщений на сайті глави держави.

"Призвати на строкову військову службу громадян України чоловічої статі, яким до дня відправлення у військові частини виповнилося 18 років, та старших осіб, які не досягли 25-річного віку, і не мають права на звільнення або відстрочку від призову на строкову військову службу: у квітні - травні 2009 року та у жовтні - листопаді 2009 року", - йдеться в документі.

Кабінету Міністрів України, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям Президент доручив забезпечити виконання заходів, пов`язаних із підготовкою та проведенням чергових призовів громадян України на строкову військову службу.