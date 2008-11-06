Прес-конференція «Політичні переслідування російських козаків...»
10:38, 06 листопада 2008Крым
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7 листопада - 11.00. Прес-конференція «Політичні переслідування російських козаків: затримання отамана козачої сотні «Соболь» під час «Російського маршу» в Сімферополі».
Прес-конференцію проводять отаман козачої сотні «Соболь» Вадим Іловченко; старійшина козачої общини «Соболь» Віталій Храмов.
Інформаційний прес-центр (вул. Севастопольська, 8, к. 106).
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