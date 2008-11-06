УНП пропонує блокувати сигнал російських ретрансляторів

Голова Кримської організації Української народної партії Олег ФОМУШКІН вважає: якщо Росія наважиться на встановлення на території Краснодарського краю РФ радіоретрансляційної станції – це означатиме офіційне оголошення Україні інформаційної війни.

«Радіоретрансляційні станції завжди встановлювалися близько до лінії фронту під час військових операцій, щоб провадити військову та політичну пропаганду на території ворога», – наголосив О.ФОМУШКІН, коментучи плани Російської громади Криму звернутися до керівництва Росії з пропозицією встановити на території Краснодарського краю радіоретрансляційну станцію, яка дозволила б жителям Автономної Республіки Крим безперешкодно приймати в ефірі російські радіопрограми.

«Усі радіо та телетрансляції в Україні мають відповідати українському законодавству, працювати на основі української ліцензії», – стверджує голова Кримської організації УНП, слова якого цитує прес-служба партії.

Плани Російської громади Криму О.ФОМУШКІН розцінив «як плани Російської Федерації зберегти свою інформаційну присутність на півострові».

Задля забезпечення виконання рішення Нацради, переконаний голова Кримської організації УНП, «керівництво України має належно відреагувати, аж до блокування сигналу з російських радіо- та теле-ретрансляційних станцій».