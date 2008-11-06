Українці не довіряють судам і усвідомлюють домінування «права сильного» в країні.

Про це свідчать передані УНІАН результати всеукраїнського дослідження «Корупція в Україні: влада, держава, суспільство», яке проводилось Інститутом Горшеніна в рамках програми соціологічних досліджень 2008 року «Проект країни».

Зокрема, як показують дані опитування, понад три чверті українців вважають, що в судах неможливо добитися правди або це дорого коштує; дві третини громадян упевнені, що рішення суду можливо купити за гроші; більше половини вважають суди винними в безкарності злочинців.

При цьому експерти Інституту Горшеніна, порівнюючи цьогорічні результати опитування з аналогічним минулорічними, зазначити, що динаміка відповідей показує, що українці впродовж останнього року почали більше довіряти судовій системі.

Так, частка тих респондентів, хто вважав судову систему корумпованою, зменшилася із 49,4% у 2007 році до 46,5% у 2008 році, а сукупна частка тих респондентів, хто заперечував саму можливість законно добитися правди в судах, зменшилася з 79,3% у 2007 році до 72% у 2008 р.

При цьому, звертають увагу експерти, в обох дослідженнях зберігається тенденція, згідно з якою, чим вище показники матеріального достатку, тим вище впевненість, що правду в судах можна добитися, головним чином, за гроші, і навпаки – чим менше показники матеріального достатку, тим вище впевненість, що правди в судах домогтися неможливо взагалі.

Крім того, згідно з даними нинішнього опитування, більшість респондентів, як і рік тому, продовжують вважати, що в Україні можливо за гроші купити рішення суду і, зокрема, звільнення від кримінальної відповідальності; проте лише 24,3% опитаних вважає, що суди винні у тому, що злочинці не завжди отримують відповідне покарання (56,4% у 2007 р.).

Також експерти вважають, що суспільство схильне до корупції і сприймає її як невід’ємну частину суспільного процесу. Згідно із даними дослідження 2008 року, в цілому зберігається минулорічна тенденція, згідно з якою, двом третинам українців доводилося давати хабарі; так само, як і минулого року, майже 85% опитаних вважають, що корупція поширена в цілому по Україні, при цьому впродовж року збільшилася частка тих, хто вважає хабарництво невід’ємною частиною суспільного процесу (з 44,3% у 2007 р. до 54% у 2008р.).

Всеукраїнське соціологічне дослідження «Корупція в Україні: влада, держава, суспільство» було проведене Інститутом Горшеніна в рамках програми досліджень 2008 року «Проект країни» з 20 жовтня по 3 листопада 2008 року в 129 населених пунктах України. Всього, згідно з маршрутною вибіркою, з врахуванням основних соціально-демографічних характеристик населення України, було опитано 2004 респонденти, які репрезентують доросле населення віком від 18 років.

Похибка репрезентативності дослідження не перевищує +/-2,4%.