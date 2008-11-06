Квартири - по підроблених рішеннях

Прокуратура Євпаторії виявила факти незаконного надання квартир в селищі Новоозерному.

Так, як повідомляє прес-служба прокуратури, троє осіб одержали житло в курортному селищі в обхід встановленої законом процедури: чиновники видали їм ордери по підроблених рішеннях селищної ради.

За фактом зловживання службовим становищем, посадового підроблення порушено кримінальну справу.

Нагадаємо, раніше прокуратурою Євпаторії було виявлено 19 фактів незаконного надання квартир в Новоозерному. Стільком черговикам, які потребують житла або поліпшення житлових умов довелося «посунутися» через самоправство чиновників селищної ради. У результаті прокурорських перевірок, які тривають, з`ясовується, що порушені права 22 черговиків.