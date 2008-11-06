Суд скасував порушення справи щодо невиплати зарплати на «Морі»

Прокуратурою Криму внесено апеляцію на рішення Центрального районного суду Сімферополя, яким скасовано постанову про порушення кримінальної справи за фактом невиплати зарплати працівникам феодосійської суднобудівної компанії «Море».

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури АРК, скарга керівника санацією та виконувача обов`язків керівника підприємства, які вважають незаконним порушення кримінальної справи, «переважила» колективне звернення 700 співробітників підприємства, яким заборгували 11 мільйонів гривень.

«Оскільки порушено конституційні права громадян, прокуратура оскаржила рішення суду, щоб мати можливість встановити, коли і за якого з п`яти керівників заводу утворилася така величезна заборгованість», - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, прокуратурою було порушено кримінальну справу за фактом необгрунтованої невиплати зарплати за ч.1 ст.175 Кримінального кодексу України. За даними прокуратури, кошти на зарплату працівникам компанії «Море» виділялися за залишковим принципом, через що підприємство заборгувало співробітникам понад 11 млн. грн.

Компанія «Море» займається проектними роботами, виробництвом швидкохідних пасажирських суден, моторних яхт і катерів, а також виробництвом військових патрульних кораблів тощо.