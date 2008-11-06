СБУ просить ГПУ порушити кримінальну справу проти Москаля

Служба безпеки України передала до Генеральної прокуратури України матеріали для порушення кримінальної справи стосовно народного депутата України (фракція НУ-НС) Геннадія МОСКАЛЯ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу у Києві повідомив в.о. голови СБУ Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО.

«За результатами дослідчої перевірки СБУ задокументовано корупційну діяльність народного депутата України Г.МОСКАЛЯ, пов’язану, насамперед, з порушенням закону про статус ветеранів війни», - сказав В.НАЛИВАЙЧЕНКО, пояснивши при цьому, що йдеться про незаконне надання документів «чиновникам або ж просто хабарникам», які жодного відношення не мали до бойових дій, а тому не мали жодного права вважатися ветеранами.

Як наголосив В.НАЛИВАЙЧЕНКО, «СБУ не тільки задокументовано, але й передано у Генпрокуратуру для порушення кримінальної справи усі матеріали, пов’язані з корупційними діяннями саме цього народного депутата України».

Як зауважив В.НАЛИВАЙЧЕНКО, небезпека таких діянь з боку вказаної особи полягає у тому, що він є першим заступником голови парламентського Комітету з питань боротьби з корупцією та організованою злочинністю.

«Це не просто народний депутат, це людина, яка вирішує кадрові призначення у Міністерстві внутрішніх справ, це людина, яка впливає через рішення комітету ВР на кадрові призначення в СБУ, це людина, яка впливає на кадрові призначення прокурорів і наглядає за діяльністю і СБУ, і МВС у питаннях боротьби з корупцією», - наголосив В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

Він зауважив, що вчора надіслав листа на ім’я генерального прокурора Олександра МЕДВЕДЬКА з проханням віднайти спосіб для того, щоб кримінальна справа була розслідувана і передана до суду.

Крім того, з цього приводу СБУ надсилає відповідного листа до голови Верховної Ради Арсенія ЯЦЕНЮКА, його заступників, а також матеріали дослідчої перевірки з тим, щоб разом сприяти Генпрокуратурі та СБУ у притягненні цього депутата до кримінальної відповідальності.

На запитання стосовно того, чи не є у таких діях СБУ політична вмотивованість, про що, напевно, після цієї заяви говоритимуть депутати, В.НАЛИВАЙЧЕНКО відповів: «Якщо будуть політично звинувачувати, у вівторок (11 листопада на позачерговому засіданні міжвідомчої робочої групи по боротьбі з корупцією – УНІАН) оприлюднимо усі матеріали справ (у яких фігурують і інші народні депутати – УНІАН). А що робити...».

Відповідаючи на уточнююче запитання щодо справи, у якій фігурує Г.МОСКАЛЬ, В.НАЛИВАЙЧЕНКО сказав: «У тому й справа, саме він і підписував (документи щодо надання статусу учасника бойових дій – УНІАН) і виписував посвідчення».

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Г.МОСКАЛЬ позиватиметься до тимчасово виконуючого обов‘язки голови Служби безпеки України В.НАЛИВАЙЧЕНКА через звинувачення у корупційній діяльності.

Про це йдеться у переданому УНІАН прес-службою Громадянського руху ”Народна самооборона” коментарі Г.МОСКАЛЯ з приводу заяви В.НАЛИВАЙЧЕНКА про передачу до Генеральної прокуратури України матеріалів, які свідчать про корупційну діяльність Г.МОСКАЛЯ.

«Матеріали, про які говорить НАЛИВАЙЧЕНКО, вже давно були в Генеральній прокуратурі, і вона однозначно відмовила в порушенні кримінальної справи. Якщо тимчасовому керівникові СБУ так кортить покопошитися у старому мотлосі, то чому це повинно ставати об‘єктом інтересів усіх силових структур держави. Але всі відповіді на запитання я дам, як повернуся з відрядження у Київ. Я зроблю прес-конференцію і подам в суд на виконувача обов‘язків голови СБУ за компрометацію особистості», - сказав Г.МОСКАЛЬ.

«Що ж стосується закидів щодо надання статусу учасників бойових дій, то хочу нагадати, що цей статус, згідно з законом, надають військові комісаріати. Нехай пан НАЛИВАЙЧЕНКО краще поцікавиться нашими депутатами і чиновниками, які не те що в зонах бойових дій ніколи не були, а й дня в армії не служили. А почати цю справу раджу з вулиці Банкової», - додав Г.МОСКАЛЬ.

***Нагадаємо, Г.МОСКАЛЬ колись працював у Криму - начальником кримської міліції, потім - Представником Президента в АРК.