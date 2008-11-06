Міліція передала Бєса до суду

Завершено розслідування та направлено до суду кримінальну справу за ознаками ст. 257 (бандитизм) Кримінального кодексу України відносно одного з організаторів потужного банформування Андрія Б., 1973 року народження, відомого у кримінальних колах на прізвисько «Бєс».

Як повідомляє прес-служба ГУБОЗ МВС України, кримінальну справу за матеріалами Управління боротьби з організованою злочинністю в Дніпропетровській області було порушено Генпрокуратурою. В ліквідації банди також брали участь працівники УБОЗ Запорізької області та Криму.

За інформацією начальника УБОЗ УМВС в Дніпропетровській області Германа МАСЯЙКІНА, раніше засудженого уродженця Керчі було затримано влітку цього року в Росії в результаті спецоперації Дніпропетровського УБОЗу, карного розшуку міліції Москви та російського спецпідрозділу «СОБР».

Від українських правоохоронців «Бєс» переховувався в Криму, Миколаївській та Чернівецькій областях, а потім перебрався до Москви. Там він мешкав за підробленим паспортом громадянина Росії.

Незабаром чоловік постане перед Апеляційним судом Запорізької області – за участь в озброєній банді йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

За даними оперативників УБОЗ, «Бєс» розпочав свою злочинну кар’єру в середині 90-років у складі організованого злочинного угруповання на чолі з Сергієм Галицьким, згодом розстріляним під час кримінальних війн у Криму.

Надалі «Бєс» перебрався до Дніпропетровщини. Там він увійшов до складу однієї з найпотужніших злочинних організацій, яка протягом 2003-2007 років діяла на території Дніпропетровської, Запорізької областей, а також в Криму. Оперативники не виключають зв’язку між цією бандою та однією впливовою фінансово-промисловою групою. Зокрема, на Запоріжжі зловмисники частково контролювали «тіньову» розробку шлакових відвалів ВАТ «Дніпроспецсталь». Крім цього, учасники бандугруповання вчиняли злочини на «замовлення». Зокрема, у квітні 2003 року вони молотками завдали тяжких тілесних ушкоджень в.о. гендиректора «Дніпробленерго». Бандити скоювали замахи на вбивства юристів, щоб вплинути на результати цивільних процесів в господарських судах.

Під час знешкодження бандугруповання правоохоронці вилучили кілька арсеналів зброї, зокрема автомати Калашникова, пістолет «Чеська збройовка» з приладом для безшумової стрільби, майже 50 гранат «Ф-1» та набої.

П’ятьох учасників цієї банди цього року було засуджено до позбавлення волі терміном від 10 до 15 років. Ще двох, в тому числі лідера банди на прізвисько «Синяк», було вбито під час перерозподілу сфер кримінального впливу.