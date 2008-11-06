До Севастополя прибув штабний корабель 6-го флоту США

Штабний корабель 6-го флоту США «Маунт Уїтні» (Mount Withney) прибув сьогодні з дводенним діловим візитом до порту Севастополя.

Як передає кореспондент УНІАН, «Маунт Уїтні» відшвартувався на причалі морського вокзалу Севастополя, неподалік від Графської пристані.

Як стало відомо з інформованих військових джерел, під час візиту командування американського корабля проведе протокольну зустріч у командуванні Військово-Морських Сил України. Крім того, планується проведення спільного концерту оркестру ВМС США в Європі і оркестру Штабу ВМС України.

Сьогодні вранці, коли «Маунт Уїтні» перебував неподалік зовнішнього рейду Севастопольської бухти, на площі Нахімова кілька політичних сил і громадських організацій проводили мітинг-пікет проти його візиту. Учасники мітингу (всього близько 100 чоловік) тримали в руках плакати з написами «НАТО не для Севастополя», «Ні НАТО!», «НАТО, руки геть від України!» тощо.

На той момент, коли корабель заходив у бухту, акції протесту вже завершилися.

Командиром походу корабля є командир тактичної групи капітан 1-го рангу Джон МУР.