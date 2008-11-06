Ющенка готові підтримати лише 4,1% (опитування)

Якби вибори Президента України були проведені наприкінці жовтня, то понад 24% українців підтримали б голову Партії регіонів Віктора ЯНУКОВИЧА і майже 23% - лідера БЮТ Юлію ТИМОШЕНКО.

Про це свідчать передані УНІАН результати всеукраїнського опитування, проведеного «Українським демократичним колом» на замовлення Інституту політики.

Згідно з даними опитування, за В.ЯНУКОВИЧА готові проголосувати 24,3% респондентів, за Ю.ТИМОШЕНКО – 22,9%.

Крім того, голову Верховної Ради Арсенія ЯЦЕНЮКА готові підтримати 5,4% опитаних; лідера КПУ Петра СИМОНЕНКА - 4,9%; голову Народної партії Володимира ЛИТВИНА - 4,4%; нинішнього Президента Віктора ЮЩЕНКА - 4,1%.

За ними у порядку зменшення відсотків знаходяться лідер ПСПУ Наталія ВІТРЕНКО, за яку проголосували б 2,0% опитаних; очільник Громадянського руху “Народна самооборона” Юрій ЛУЦЕНКО (1,4%); народний депутат України Анатолій ГРИЦЕНКО (1,3%) та лідер СПУ Олександр МОРОЗ (0,5%).

Проти всіх названих кандидатів проголосували б 11,1% опитаних. Не змогли визначитись з відповіддю 9,8% респондентів, а 7,9% сказали, що не братимуть участі у виборах.

У другому турі виборів рейтинг Ю.ТИМОШЕНКО та В.ЯНУКОВИЧА є однаковим: кожного з них мають намір підтримати 34% респондентів. Проти обох кандидатів проголосували б 16,8%, не брали б участь у виборах 8,9% респондентів, 5,6% - важко визначитись.

Якби до другого туру президентських виборів вийшли Ю.ТИМОШЕНКО та В.ЮЩЕНКО, то безумовну перемогу отримала б нинішній прем’єр-міністр. Згідно з даними опитування, за Ю.ТИМОШЕНКО мають намір голосувати 36%, а за В.ЮЩЕНКА – лише 6,9% опитаних.

У цьому випадку, за жодного з двох кандидатів не проголосували б 38,8% українців. Сказали, що не брали б участі у голосуванні 11,4% опитаних і 6,9% - було важко визначитись.

Якщо у другому турі виборів глави держави суперником В.ЮЩЕНКА буде В.ЯНУКОВИЧ, за чинного Президента проголосували б 12,3% респондентів, за лідера Партії регіонів – 40,2%.

Ще 30,2% опитаних сказали, що проголосували б проти обох кандидатів, а 10,2 – не брали б участі у виборах. Важко визначитись в цьому випадку було 7% респондентів.

Згідно з результати опитування, якби президентські вибори відбулися найближчим часом, від участі в них не відмовились 72% українців (сума відсотків відповідей “Упевнений, що братиму участь” – 42,7% і “Скоріше за все, братиму участь” – 29,3%).

Причому, готові брати учать у голосуванні в Західному регіоні України – 75,1% опитаних; у Центральному регіоні – 64,1; у Південному регіоні – 76,4%; у Східному регіоні – 74,6%.

Відповіли, що скоріше за все, не братимуть участі 6,7% опитаних українців; упевнені, що не підуть на вибори, 9%. Не знають, будуть голосувати чи ні – 12,3% респондентів.

Як зазначають в «Українському демократичному колі», у разі проведення виборів наприкінці жовтня, реальна явка виборців була б трохи більше 60%.

Всеукраїнське опитування проводилося «Українським демократичним колом» на замовлення Інституту політики 24-30 жовтня 2008 р. За місцем проживання було опитано 1 тис. 210 респондентів віком від 18 років. Вибіркова сукупність репрезентує доросле населення України й охоплює всі регіони країни. Статистична похибка вибірки без урахування дизайн-ефекту з вірогідністю 0,95 не перевищує ± 3%.