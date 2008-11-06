Інфляційні очікування не привід підвищувати комунальні тарифи

Інфляційні очікування щодо підвищення цін на енергоносії не є підставою для підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги в осінньо-зимовий період.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні журналістам виконуючий обов`язки голови Антимонопольного комітету України Олександр МЕЛЬНИЧЕНКО.

"Не може бути підвищений хоча б на одну копійку будь-який тариф у сфері житлово-комунального господарства без економічного обгрунтування", - сказав він.

Керівник відомства зазначив, що підвищення тарифів має не тільки аполітичний характер, але й містить в собі істотний утиск інтересів і прав конкретної української сім`ї.

О.МЕЛЬНИЧЕНКО звернувся з офіційними листами до керівників облдержадміністрацій і Асоціації мерів міст України із закликом утриматися від підвищення і встановлення економічно необгрунтованих тарифів на ЖКУ. На його думку, місцеві влади повинні підвищувати конкуренцію у сфері ЖКГ, щоб ціни стали нижче, а якість послуг – вища.

Також АМК вимагає належного забезпечення споживачів детальною інформацією про складові тарифів.

О.МЕЛЬНИЧЕНКО наполягає на тому, щоб тарифи встановлювала незалежна національна комісія, яка має бути створена за прикладом існуючих в інших сферах природних монополій - енергетики і зв`язку.

З початку року органи АМК завершили розслідування за 135 справами про порушення конкурентного законодавства з боку житлово-комунальних підприємств і органів місцевого самоврядування, ще 140 справ перебувають в роботі.