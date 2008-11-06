Командувач 6-го флоту США подякував за гостинність у Криму

Командувач 6-го флоту Військово-Морських Сил Сполучених Штатів Америки віце-адмірал Брюс В. КЛІНГАН відвідав сьогодні штаб Українського військового флоту у Севастополі.

"За роки нашої співпраці ми стали більше спілкуватися, розуміти один одного, – наголосив під час зустрічі тимчасово виконуючий обов’язки командувача Військово-Морських Сил Українии віце-адмірал Віктор МАКСИМОВ. – Приємно відзначити, що за цей час значно збільшилась кількість заходів за участю військових моряків обох країн. Це стосується, зокрема, обміну досвідом, візитів делегацій, проведення спільних навчань, надання допомоги під час підготовки сержантського та старшинського складу. Впевнений, що наші взаємостосунки розвиватимуться і надалі".

Як повідомляє прес-служба Міноборони, на зустрічі сторони торкнулися сьогоднішнього заходу до порту Севастополь штабного корабля 6-го флоту ВМС США "Маунт Уітні", організації майбутнього українсько-американського навчання "Сі бриз – 2009" та участі корвету "Тернопіль" в антитерористичній операції "Активні зусилля".

На закінчення бесіди командувач 6-го флоту ВМС США висловив слова вдячності командуванню ВМС України за гостинність, виявлену до американських військових моряків на українській землі.