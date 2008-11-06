Грач обіцяє баригам Криму: колись вони прокинуться під грім сокир

У Сімферополі сьогодні створена громадська організація «Всекримський комітет із захисту земельних прав громадян».

Про це УНІАН повідомили в прес-службі народного депутата України, лідера комуністів Криму Леоніда ГРАЧА.

Мета організації – протидія земельному рейдерству і самовільним захопленням землі, захист земельних прав громадян, незалежно від їх ідеологічних позицій, етнічної, конфесійної і соціальної приналежності, ініціація проведення соціальних реформ і усунення від влади корумпованих чиновників тощо.

Л.ГРАЧ підкреслив, що комітет створений не за партійною ознакою. «Кожен громадянин, чиє право на землю попране, має одержати підтримку в нашому комітеті, зокрема це стосується і репатріантів», - сказав народний депутат.

Пенсіонер Валіко АВІДЗБА обраний головою комітету. Всього до складу організації увійшли 27 чоловік, які представляють усі регіони Криму. Планується провести роботу з легалізації роботи Всекримського комітету, по створенню міських і районних комітетів із захисту земельних прав громадян.

«Ми ходимо по землі, яка фактично вже належить баригам. І якщо ще десь в горах, в лісах, в заповідних паркових, південнобережних зонах поділені і сто разів перепродані землі так і залишилися в руках грабіжників, то на селі подібне просто так з рук їм не зійде. Народ наш довго запрягає, але швидко їде. І в один прекрасний ранок ці бариги прокинуться під грім сокир і вил - це народ почне виходити на свій останній і рішучий бій за землю», - заявив Л.ГРАЧ.