Севастополю списали 28 млн. грн. боргу за газ

Севастополю вдалося списати борги за газ у розмірі 28 млн. грн. і внести передоплату за нього в розмірі 15 млн. грн. для отримання «газових» лімітів у листопаді.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам начальник Головного управління житлово-комунального господарства Севастопольської міської державної адміністрації Володимир ХИБУЧЕНКО.

За словами начальника управління, наприкінці жовтня, згідно з постановою Кабінету міністрів України № 902, місту списали борги за газ, а кошти на необхідну НАК «Нафтогаз України» обов`язкову для виділення лімітів передоплату вдалося виділити за рахунок внесених міською радою змін до бюджету на четвертий квартал (кошти містом одержані від продажу на аукціонах права оренди земельних ділянок - УНІАН).

Як додав В.ХИБУЧЕНКО, за останні мінімум 6 років місто станом на 1 листопада не мало ніякої заборгованості з енергоносіїв, в результаті вдалося одержати ліміти в достатньому обсязі на першу декаду. За інформацією начальника управління, сьогодні «практично всі школи і дитячі садки, всі без винятку лікарні забезпечено теплом», «вже в найближчий понеділок очікується похолодання, і ми перейдемо на постійне теплопостачання».

У той же час, як підкреслив начальник управління, надалі ситуація може ускладнитися: «Ви знаєте, що уряд обмежив продаж права оренди на землю, в результаті дотація в розмірі 32,5 млн. грн., яку комунальним підприємствам мали виділити з грошей, одержаних від земельних аукціонів, сьогодні поставлена під сумнів».

В.ХИБУЧЕНКО також заявив про необхідність підвищення тарифів. «Сьогодні рівень компенсації витрат міської тепломережі становить 40%. Це найнижчий по Україні тариф, наступний за рівнем тариф вище севастопольського вдвічі». Як додав начальник управління, «міська рада вперто уникає розгляду цього питання, а це неминуче, не можна ховати голову в пісок».

Як повідомлялося, раніше голова Севастопольської МДА Сергій КУНІЦИН заявляв, що Севастополь став одним з небагатьох регіонів України, що підпадають під дію постанови Кабінету міністрів від 8 жовтня 2008 року № 902, згідно з якою регіонам, котрі не мають заборгованості за газ станом на 1 січня 2008 року, будуть списані борги за спожитий газ і електроенергію, що утворилися в період з 1 січня по 1 липня 2008 року.