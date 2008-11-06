Уряд заборонив ввозити секонд-хенд

18:05, 06 листопада 2008
Крым
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Україна стурбована санітарним аспектом

Кабінет міністрів України прийняв постанову «Про заборону ввезення на митну територію України, як давальницької сировини, одягу та інших використовуваних виробів».

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Міністерства економіки України.

У міністерстві зазначають, що ввезення зазначеної давальницької сировини в 2007 році порівняно з 2006-м збільшилося майже в 10 разів.

Як сказав міністр економіки Богдан ДАНИЛИШИН, «вироби з текстильного матеріалу, які були в користуванні, поставляються навалом або в пакунках без сортування, що ускладнює контроль за подальшим використанням і може спричинити нелегальне ввезення таких виробів і негативний вплив на виробництво легкої промисловості в Україні».

Міністр висловив занепокоєння і санітарним аспектом проблеми. «Існуюча нормативна база не передбачає обов`язкової сертифікації таких товарів. Як наслідок, гарантій щодо безпеки таких товарів немає, чим порушується право громадян на захист їхнього здоров`я і придбання товарів належної якості», - сказав Б.ДАНИЛИШИН.

Разом з тим, згідно з планом заходів щодо зменшення негативного сальдо в зовнішньої торгівлі, прийнятому на засіданні Кабміну 5 листопада, вирішено посилити митний і санітарний контроль вживаного товару, що ввозиться, з урахуванням положень СОТ і Міжнародних медико-санітарних правил.

Планується визначити пункти пропуску такого товару через кордон і забезпечити на них умови для його дезинфекції.

У прес-службі Мінекономіки повідомили, що, за даними Ради національних асоціацій товаровиробників при Кабміні і Української асоціації підприємств легкої промисловості, в 2007 році в режимі імпорту в цілому було завезено таких товарів в Україну в кількості 1,95 кг на одного жителя, а загальний обсяг імпорту перевищував виробництво в 4 рази.

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