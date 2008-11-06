Кримські татари і так мають усі права?

Перший віце-спікер Кримського парламенту, лідер Російської общини Криму Сергій ЦЕКОВ заявляє, що репатріанти з числа кримських татар, які прибули на півострів, сьогодні користуються всіма громадянськими правами.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Російської общини Криму, про це С.ЦЕКОВ заявив Верховному комісарові ОБСЄ у справах національних меншин Кнуту ВОЛЛЕБЄКУ, який знаходиться з візитом у Криму.

«В ході обговорення питання про ухвалення Закону України «Про відновлення прав осіб, депортованих за національною ознакою» (мається на увазі законопроект - УНІАН), С.ЦЕКОВ відзначив, що не розуміє, про які права йде мова. За його словами, репатріанти з числа кримських татар сьогодні користуються всіма громадянськими правами, широко представлені в органах влади автономії», - говориться в повідомленні Російської общини Криму.

Тому, вважає перший віце-спікер Криму, має йтися не про ухвалення закону «Про відновлення прав громадян, депортованих за національною ознакою», а про внесення поправок до вже прийнятого закону про реабілітацію жертв політичних репресій. «За допомогою цих поправок необхідно, зокрема, уточнити саме поняття «депортований», - відзначили в Російській общині Криму.

На думку С.ЦЕКОВА, в основу міжнаціональних відносин в Криму зокрема і в цілому в Україні повинні бути покладені «принцип цивільної рівності, а не принцип національного егоїзму».

Крім того, керівник Російської общини Криму звернув увагу Верховного комісара ОБСЄ у справах нацменшин «на непросту ситуацію, що склалася в Україні і в Криму у сфері використання російської та інших національних мов, що витісняються з офіційної сфери суспільного життя».

Як повідомляв УНІАН, керівники кримськотатарського Меджлісу в ході зустрічі з комісаром ОБСЄ у справах нацменшин заявили, що без ухвалення спеціальних законодавчих актів, направлених на врегулювання процесу повернення, облаштування і відновлення прав кримських татар, неможливо сподіватися на формування в кримському суспільстві оптимальних механізмів безконфліктного співіснування різних етнічних і релігійних співтовариств. На думку першого заступника голови Меджлісу Рефата ЧУБАРОВА, відсутність таких законів все більше сприймається кримськими татарами «як усвідомлене небажання українського політикуму відновити справедливість відносно них».

Лідер Меджлісу Мустафа ДЖЕМІЛЄВ відзначив, що підхід авторів законопроекту «Про відновлення прав осіб, депортованих за національною ознакою», за яким «об`єктом правового акту виступають «особи, депортовані за національною ознакою», не дозволяє повністю розкрити правову оцінку здійснених радянським режимом злочинів проти кримськотатарського народу, визначити масштаб наслідків цих злочинів і запропонувати конкретні механізми по їх усуненню. «Починаючи від відновлення топонімії, відродження мови, культури і завершуючи встановленням спеціальних механізмів в наділі землею, надання компенсацій за незаконно вилучене майно, забезпечення ефективного представництва і участі в органах влади», - відзначив М.ДЖЕМІЛЄВ.