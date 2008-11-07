Нацрада завдає удару у відповідь

Національна рада з питань телебачення і радіомовлення звернеться до Генеральної прокуратури України з приводу перевищення повноважень органами місцевої влади та втручання у сферу компетенції конституційного органу у сфері телерадіомовлення.

"Національна рада не залишить без уваги неправомірні рішення органів місцевої влади, які, перевищивши свої повноваження, зобов’язували або закликали місцевих провайдерів програмної послуги не виконувати рішення регуляторного органу у сфері телерадіомовлення", - йдеться у повідомленні прес-служби Нацради.

У засобах масової інформації, кажуть у прес-службі, поширювалася інформація, що такі ухвали були прийняті місцевими органами влади Запоріжжя, Харкова, Одеси, Мелітополя, Донецька, Луганська, Миколаєва, Севастополя, Южноукраїнська та Феодосії.

Як повідомляв УНІАН, 1 листопада вступило в силу рішення Нацради з ТБ, яке зобов`язує "кабельників" вилучити з переліку програмних продуктів неадаптовані до українського законодавства телепрограми, зокрема російські.

Зокрема, 31 жовтня міська рада Севастополя закликала кабельних операторів міста не виконувати розпорядження Нацради і не відключати канали.