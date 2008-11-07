Тимошенко створила урядову комісію для вирішення земельних проблем жителів Криму

Кабінет міністрів України утворив Урядову комісію з розв`язання проблем, пов`язаних з набуттям та реалізацією прав на землю громадянами, що проживають на території Автономної Республіки Крим.

Про це йдеться в розпорядженні Кабміну № 1395-р.

Комісію очолив Міністр охорони навколишнього природного середовища Георгій ФІЛІПЧУК. Заступником голови комісії став заступник голови Держкомзему України Віктор ПЕТРУК.

У складі комісії, зокрема, заступник голови Ради міністрів Криму Азіз АБДУЛЛАЄВ, голова Республіканського комітету Криму із земельних ресурсів Микола ГОЛУБЄВ, голова Республіканського комітету АРК у справах міжнаціональних відносин і депортованих громадян Сервер САЛІЄВ, заступник міністра оборони України Надія ДЄЄВА, заступник голови Держкомнацрелігій Віктор ПОБЄДОНОСЦЕВ, заступник міністра юстиції Андрій БОГДАН.

Прем`єр Юлія ТИМОШЕНКО доручила Урядовій комісії розробити та подати у місячний строк Кабінетові міністрів пропозиції щодо здійснення невідкладних заходів з розв’язання земельних проблем громадян, що проживають на території Кримської автономії.