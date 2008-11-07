Корабель США покинув Севастополь

Штабний корабель 6-го флоту Військово-Морських Сил США “Маунт Уітні” сьогодні вийшов з порту Севастополя і взяв курс на Східну частину Чорного моря.

Під час одноденного дружнього візиту до України екіпаж американського корабля на чолі з командиром походу - командиром тактичної групи ВМС США капітаном 1 рангу Джоном МУРОМ ознайомився з визначними та історичними місцями міста-героя Севастополь, повідомляє прес-служба Міністерства оборони України.

Після виходу з територіальних вод України корабель взяв курс на болгарський порт Варна.