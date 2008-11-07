Чоловік впав до колодязя в Херсонесі

У Севастополі в заказнику „Херсонес-Таврійський” під час прогулянки 21-річний місцевий житель упав до 15-метрового колодязя та отримав травми середнього ступеня тяжкості.

Як повідомили у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, на місце прибули 6 працівників дислокованого у місті гірського пошуково-рятувального взводу МНС. Вони із застосуванням спеціального спорядження підняли постраждалого вгору, надали йому невідкладну медичну допомогу та передали лікарям «швидкої».