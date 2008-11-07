Сімферополь запрошує на фестиваль азіатського кіно (програма)

П`ятий фестиваль «АЗІЯ-КІНО» триває в Сімферополі, в Центрі культури та дозвілля.

Як повідомляє Міністерство культури Криму, на фестивалі представлені останні картини режисерів Takashi Miike, Kim Ki-duk, Takeshi Kitano, Johnny To та Hideo Nakata.

Так, 7-13 листопада можна побачити фільм-анімацію «Чарівний острів», японську комедію «Банзай» і південнокорейську драму «Зітхання».

З 14 по 19 листопада, окрім «Банзая» і «Зітхання», сімферопольці можуть побачити гонконзький трилер «Знедолені» і японський вестерн «Сикияки-вестерн: Джанго».

Фестиваль «АЗІЯ-КІНО» завершиться 19 листопада.