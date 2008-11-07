Грач закликав до нової революції

Близько тисячи чоловік, за оцінками міліції, взяли участь в мітингу і демонстрації в Сімферополі з нагоди 91-ї річниці Жовтневої революції.

Як передає кореспондент УНІАН, в мітингу, який пройшов на центральній площі міста, – площі Леніна, - взяли участь активісти і прихильники Комуністичної партії України, ветерани, комсомольці, піонери і декілька десятків активістів Соціалістичної партії.

Акція проходила під червоними прапорами комуністів, крім того, на мітингу були прапори організації «Діти війни», Соцпартії, прапор Криму. Учасники акції тримали в руках транспаранти: «Хай живе Великий Жовтень!», «Трудящим гідне життя!», «Ні фашизму і націоналізму!», «Ні Ющенку і олігархам!». Крім того, деякі літні люди принесли на мітинг портрети Володимира Леніна і Йосипа Сталіна.

Мітинг почався з покладання квітів до пам`ятника В.Леніну і гімну СРСР. Під час акції звучали патріотичні радянські пісні, вручили партквитки новим членам КПУ, а молодь прийняли в комсомол.

Лідер комуністів Криму, народний депутат України Леонід ГРАЧ різко розкритикував нинішню владу України, закликавши до нової революції і боротьби з «київськими, донецькими, дніпропетровськими, львівськими олігархами». «Геть ЮЩЕНКА, ТИМОШЕНКО, ЯНУКОВИЧА!», - заявив Л.ГРАЧ, при цьому він закликав віддати «заводи – робочим, землю – селянам».

Після мітингу комуністи організували ходу центральним проспектом Кірова до площі Радянської. Демонстранти йшли під музику духового оркестру і періодично скандували «Ура!». Після цього колона демонстрантів попрямувала до пам`ятника комуністові М.Кириченку. На час ходи було обмежено рух транспорту. Завершилось святкування в Сімферополі 91-ї річниці Жовтневої революції народним гулянням.